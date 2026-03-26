Над Ленинградской областью уничтожили более 20 БПЛА

В Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, отметив, что атака была масштабной.

По его словам, отражение налета продолжается в районе Киришского района, где задействованы силы ПВО. Основные события разворачиваются вблизи промышленных объектов.

Также он уточнил, что в результате инцидента зафиксированы повреждения в промышленной зоне, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в результате целенаправленных атак украинских беспилотников в Белгородской области погибли два человека, ещё один получил ранения.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
