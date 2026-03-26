Осужденному за мошенничество Митволю из-за долга в ₽900 млн закрыли выезд из РФ

Бывшему заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю ограничили выезд из России из-за задолженности более 900 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Митволя.
По его данным, в отношении него действуют два исполнительных производства. Согласно информации Федеральной службы судебных приставов, остаток долга составляет 731 млн и 208,5 млн рублей.
Речь идет о взысканиях по уголовному делу о хищении средств при строительстве метро в Красноярске. Ранее суд частично удовлетворил гражданские иски о солидарном взыскании с Митволя и бывшего гендиректора компании «Красноярск ТИСИЗ» Владимира Жаркова 741 млн рублей в пользу «Росжелдора» и 211 млн рублей в пользу КТУ.
По словам Митволя, ограничения распространяются не только на выезд. Он указал, что не может пользоваться кредитными средствами и оформлять кредитные карты.
Железнодорожный районный суд Красноярска в сентябре 2023 года приговорил Митволя к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Его признали виновным в мошенничестве при реализации проекта строительства метро.
Строительство метрополитена в Красноярске началось в 1995 году, но неоднократно останавливалось из-за нехватки финансирования и было законсервировано в 2013 году. В настоящее время в городе реализуется проект метротрамвая, новым генподрядчиком которого в 2022 году стала группа компаний «Моспроект-3».
