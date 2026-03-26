В деле о пропаже экс-спецназовца в «Красноярских Столбах» нет следов хищников

В Красноярском крае при поисках пропавшего мужчины в нацпарке «Красноярские Столбы» не обнаружили следов нападения животных, сообщает ТАСС со ссылкой на участника поисковой операции Юрия Раилко.
По его словам, характерных признаков атаки — крови или следов борьбы — на месте не выявлено. Он уточнил, что при нападении хищников или стаи собак подобные следы были бы заметны.
Пропавший — 56-летний Виктор Потаенков, ранее служивший в подразделении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю. Он исчез 9 марта после прогулки в районе национального парка.
По данным следствия, мужчина приехал на автомобиле к восточному входу в «Столбы», оставил машину и направился в сторону горы Ермак. После этого он перестал выходить на связь.
Заявление о его исчезновении подал знакомый. В поисках задействованы полиция, спасатели и волонтеры. Возбуждено уголовное дело.
Следователи осмотрели автомобиль пропавшего и не выявили признаков, указывающих на криминальный характер произошедшего.
Национальный парк «Красноярские Столбы» расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян. Его площадь превышает 47 тысяч гектаров.
Читайте также: Пропажа спецназовца в Красноярских Столбах озадачила спасателей.