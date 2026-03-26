ПВО отражает атаку дронов на Москву — за сутки уничтожено 34 аппарата

«Сбиты два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в 04:35 мск в своём Telegram-канале.
Таким образом, общее число уничтоженных за сутки дронов достигло 34. На местах падения обломков продолжают работать экстренные службы.
Ранее над Ленинградской областью также фиксировали массовую атаку беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, в регионе уничтожили более 20 БПЛА. Основные события разворачивались в Киришском районе, где отражали налёт. В результате атаки зафиксировали повреждения в промышленной зоне. При этом, по предварительной информации, пострадавших не было.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.