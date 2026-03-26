В Приморье задержали вымогателей, обманывавших семьи погибших участников СВО

Ранее главу Лобненской ОПГ Владимира Бардина обвинили в 17 эпизодах кражи денег у бойцов СВО. Он руководил группировкой, которая под видом таксистов обворовывала бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Бандитов покрывали полицейские. Основателем ОПГ считают отца Владимира Бардина — Игоря. Он находится в бегах и объявлен в международный розыск. «Вечерняя Москва» узнала о том, что известно о Лобненской ОПГ и как она действовала.