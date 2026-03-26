В Приморье задержали вымогателей, обманывавших семьи погибших участников СВО

В Уссурийске сотрудники полиции и ФСБ задержали двух мужчин и женщину, подозреваемых в вымогательстве денег у матерей и жен военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
По версии следствия, злоумышленники под надуманным предлогом требовали деньги у родственников погибших бойцов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое ранее судимых мужчин 1981 и 1979 годов рождения, а также ранее не судимая женщина 1993 года рождения.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По предварительным данным, общая сумма причиненного ущерба превысила три миллиона рублей. Следственные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении.
