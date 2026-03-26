В аэропорту «Пулково» задержали или отменили вылеты почти 30 самолетов

Около 30 рейсов на вылет задерживаются или отменены в Пулкове.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту «Пулково» зафиксированы массовые изменения в расписании: порядка тридцати рейсов на вылет задержаны или отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно опубликованной информации, задержки затронули более двадцати рейсов, включая направления в Анталью, Хургаду и Москву. Пассажирам приходится ожидать вылета дольше запланированного времени.

Кроме того, несколько рейсов были полностью отменены, в том числе перелеты в Москву и Стамбул, что дополнительно осложнило ситуацию для путешественников.

Ранее в аэропорту «Пулково» произошёл серьёзный сбой в расписании на фоне продолжающейся атаки БПЛА. Было отменено 48 рейсов.

