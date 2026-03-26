TI: в центральной части Израиля при ракетной атаке пострадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали в центральной части Израиля во время ракетной атаки, сообщила газета The Times of Israel (TI) со ссылкой на экстренные службы.
В публикации утверждается, что удары нанесла ливанская шиитская организация «Хезболла». Среди пострадавших оказалась пожилая женщина, которая получила травму головы из-за падения по дороге в бомбоубежище. Она споткнулась во время объявленной воздушной тревоги.
Ещё у двоих человек выявили лёгкие травмы. Автомобиль, в котором они ехали во время срабатывания сирен, столкнулся с другими машинами, припаркованными на улице. Журналисты уточнили, что фрагменты сбитых ракет были обнаружены в двух местах.
Напомним, 24 марта в Израиле закрыли заседание Кнессета (местного парламента) из-за мощного ракетного обстрела со стороны Ирана. Взрывы произошли в Беэр-Шеве, Западном Негеве и Араде. Израильские СМИ называли этот обстрел крупнейшим с начала конфликта на Ближнем Востоке.