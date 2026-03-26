Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на Брянскую область

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали село Зерново Суземского района Брянской области. В результате удара погибла мирная жительница. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Укронацисты нанесли очередной варварский удар по нашему приграничью… В результате намеренного и подлого удара, к сожалению, погибла мирная жительница, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным погибшей. Он также добавил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга 25 марта ранее сообщила, что жертвами украинской армии за прошедшую неделю стали 133 человека, в их числе — 10 детей.

