Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на Брянскую область

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали село Зерново Суземского района Брянской области. В результате удара погибла мирная жительница. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— Укронацисты нанесли очередной варварский удар по нашему приграничью… В результате намеренного и подлого удара, к сожалению, погибла мирная жительница, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил глубокие соболезнования родным погибшей. Он также добавил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга 25 марта ранее сообщила, что жертвами украинской армии за прошедшую неделю стали 133 человека, в их числе — 10 детей.