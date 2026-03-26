В Брянской области из-за атаки БПЛА ВСУ погибла женщина

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мирная жительница погибла в селе Зерново Суземского района из-за атаки дронами-камикадзе, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в канале на платформе Max.

Источник: © РИА Новости

«Укронацисты нанесли очередной варварский удар по нашему приграничью. ВСУ атаковали дронами-камикадзе селе Зерново Суземского района. В результате намеренного и подлого удара, к сожалению, погибла мирная жительница», — говорится в сообщении.

Богомаз выразил глубокие соболезнования родным погибшей и добавил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
