The Daily Star: в Бангладеш при падении автобуса в реку погибли 18 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в реку Падма в центральной части Бангладеш. Об этом сообщила газета The Daily Star.
По ее сведениям, автобус с пассажирами упал в реку, когда находился на понтоне и ожидал посадки на паром. В нем находились около 40 человек. 11 пассажиров смогли выбраться на берег самостоятельно.
Спасатели подняли автобус со дна реки через шесть часов после аварии. Были обнаружены 18 погибших. Несколько пассажиров числятся пропавшими без вести.