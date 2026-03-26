Нашли следы когтей: охотник описал страшную сцену гибели Усольцевых в лесу

На видео с места поисков загадочно пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых заметили следы медведя. В кадр попало дерево, на котором отчетливо видны отметины от когтей животного. На вопросы о том, значит ли это, что поиски напрасны и даже останки пропавших туристов будет невозможно найти, aif.ru ответил почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников.
«Медведи могут оставить характерные следы на дереве, царапая его. Тем более, там места медвежьи. Если животные нашли тела погибших, то они их съели. Кости, конечно, останутся, но надо учитывать, что они не будут в одном месте, их могут растащить и птицы, и мелкие хищнике, и даже мыши», — объяснил эксперт.
По словам Татарникова, если Усольцевы оставались в тайге, то они однозначно погибли.
«Они, конечно, погибли. Всю зиму продержаться там просто невозможно. Если только у кого-то в сторожке, но это маловероятно», — добавил он.
Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш рассказал aif.ru, что активные поиски Усольцевых начнутся, когда начнет сходить снег, не раньше мая.
64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина таинственно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в однодневный поход в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье. За полгода поисков не было найдено ни одной зацепки. Официальной версией произошедшего считается несчастный случай. Кроме того, правоохранители рассматривали криминальные версии и сценарий с побегом.