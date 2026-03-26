Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Мирная жительница погибла в результате атаки дронов ВСУ на село Зерново в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телегарм-канале.
«Укронацисты нанесли очередной варварский удар по нашему приграничью. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Зерново Суземского района. В результате намеренного и подлого удара, к сожалению, погибла мирная жительница», — написал губернатор.
Богомаз выразил соболезнования семье погибшей. Глава Брянской области добавил, что будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали рейсовый автобус в Брянской области с помощью беспилотника. Ранения получили водитель и два пассажира. По словам Богомаза, раненый водитель проявил мужество и отвел автобус в безопасное место. Всех пострадавших доставили в больницы.