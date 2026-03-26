Суд приговорил россиянина к 9 лишения свободы за финансирование терроризма

Жителя Забайкальского края приговорили к 9 годам лишения свободы за финансирование террористической организации, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, приговор вынес 2-й Восточный окружной военный суд. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Также суд постановил конфисковать 17 тыс. рублей — сумму переводов и стоимость смартфона, использованного для их совершения.

Как установило следствие, 30-летний житель Краснокаменска разделял идеологию запрещенной в России международной террористической организации. С апреля по ноябрь 2020 года он выполнил 18 денежных переводов на счета структуры через банковские приложения. Общая сумма составила около 2 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по региону в 2026 году. После задержания мужчину заключили под стражу.

Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Приговор пока не вступил в законную силу.

