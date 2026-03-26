ТАСС: Сбежавшему из РФ экс-владельцу шахты «Листвяжная» грозит до 10 лет колонии

Правоохранительные органы заочно обвинили Владимира Гридина, одного из бывших владельцев шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где в 2021 году в результате аварии погиб 51 человек, в злоупотреблении полномочиями. Сбежавшего в Монако предпринимателя заочно арестовали на два месяца и объявили в международный розыск. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.