Ограничения на использование воздушного пространства ввели в Шереметьеве

В районе столичного аэропорта Шереметьево ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании части рейсов, — говорится в сообщении.
Представители ведомства пояснили, что эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, передает его Telegram-канал.
Вечером 25 марта в периметре воздушного пространства аэропорта также ввели ограничения, но позднее их сняли. Пассажирам советовали уточнять информацию о статусе рейса с помощью онлайн-табло, управления бронированием на сайте, мобильного приложения, кол-центра, а также чат-бота в случае его наличия у авиакомпании.
В тот же день в пресс-службе Росавиации сообщили, что в московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Позднее представители авиагавани заявили, что она работает в штатном режиме.