TDS: 18 человек погибли при падении автобуса в реку в Бангладеш

По меньшей мере 18 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в реку Падма в центральной части Бангладеш.

Источник: Аргументы и факты

В результате происшествия с пассажирским автобусом, упавшим в реку Падма в центральном регионе Бангладеш, погибло не менее 18 человек. Как передает издание The Daily Star, транспортное средство с людьми на борту оказалось в воде во время нахождения на понтоне в ожидании переправы паромом.

По предварительной информации, в автобусе находилось порядка 40 пассажиров. 11 из них согли самостоятельно добраться до берега.

Спустя шесть часов после аварии автобус был поднят со дна реки спасательными командами. В ходе операции обнаружены тела 18 погибших. Несколько человек считаются пропавшими без вести, поисковые работы продолжаются.

Ранее психически нездоровый мужчина устроил поджог в автобусе, осуществлявшем почтовые перевозки, в городе Керцерс на северо-западе Швейцарии.