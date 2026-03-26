TDS: 18 человек погибли при падении автобуса в реку в Бангладеш

В результате происшествия с пассажирским автобусом, упавшим в реку Падма в центральном регионе Бангладеш, погибло не менее 18 человек. Как передает издание The Daily Star, транспортное средство с людьми на борту оказалось в воде во время нахождения на понтоне в ожидании переправы паромом.