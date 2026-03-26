За ночь расчёты ПВО сбили 125 украинских беспилотников над регионами России

По данным ведомства, украинские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.
Над Ленинградской областью сбито свыше 20 беспилотников. Атаку отражали в Киришском районе. Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации, пострадавших нет.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.