Гребенщикову* может грозить дело после получения гражданства Британии

Музыканту Борису Гребенщикову* может грозить уголовная ответственность, если он не уведомил МВД о получении гражданства Великобритании. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в правоохранительных органах.
— В случае неуведомления Гребенщиковым* уполномоченных органов о получении иностранного гражданства и сохранении российского гражданства он может быть привлечен к ответственности, в том числе уголовной, — говорится в сообщении.
Там уточнили, что в настоящее время проводится проверка, поступало ли от него соответствующее уведомление, передает ТАСС.
Ранее уехавший из России музыкант Борис Гребенщиков* признался в финансировании Украины. Он заявил, что жертвовал деньги украинским госпиталям, однако не получил никакой реакции.
Кроме того, 22 октября 2025 года суд оштрафовал рок-музыканта Бориса Гребенщикова* по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. В письме Роскомнадзора от 19 августа, которое есть в материалах дела, говорится, что Гребенщиков* ранее выложил ролик на видеохостинг YouTube, не указав, что он является иностранным агентом.
*Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.