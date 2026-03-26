Собянин: Силы ПВО уничтожили еще три БПЛА на подлете к Москве

ПВО Минобороны сбили еще три беспилотника. Об этом в четверг, 26 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он в своем блоге в МАХ.
В ночь с 25 на 26 марта российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 125 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над регионами страны.
Ночью 26 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в небе над Киришским районом региона силы ПВО сбили свыше 20 беспилотников ВСУ. В результате падения обломков летательных аппаратов объекты промышленной зоны получили повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет.