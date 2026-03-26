Российские силы ПВО уничтожили за ночь 125 дронов ВСУ на регионами страны

Российские военные отбили ночную атаку дронов ВСУ на российские регионы.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 125 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака противника, в частности, подверглись Белгородская, Брянская, Вологодская, Калужская, Курская и Ленинградская области.

Накануне военный корреспондент Евгений Поддубный предупредил, что украинские войска в ближайшее время получат новые беспилотники-носители FPV-дронов Sparta.

До этого официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил данные потерь ВСУ за минувшие сутки. В частности, он отметил, что за сутки 21 марта ВС РФ сбили 668 ударных дронов ВСУ самолетного типа.