Число сбитых БПЛА вблизи Москвы выросло до 10

Силы ПВО сбили еще три БПЛА вблизи Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте работают экстренные службы. Всего с начала суток в Московском регионе были сбиты 10 БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Ночью обломки беспилотника упали в районе села Кленово Троицкого административного округа. Пострадал один человек. Аэропорты Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Всего за ночь над Россией было уничтожено 125 БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
