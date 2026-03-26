Число сбитых БПЛА вблизи Москвы выросло до 10

Ночью обломки беспилотника упали в районе села Кленово Троицкого административного округа. Пострадал один человек. Аэропорты Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Всего за ночь над Россией было уничтожено 125 БПЛА.
Узнать больше по теме
