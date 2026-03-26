Собянин сообщил о ликвидации уже 40 беспилотников, летевших на Москву

В Москве сбили еще три беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве сбили еще три беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в МАХ.

Таким образом, в ходе атаки было сбито уже 40 дронов.

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали село Зерново Суземского района Брянской области. В результате удара погибла мирная жительница. Глава региона Александр Богомаз выразил глубокие соболезнования родным погибшей. Он также добавил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга 25 марта ранее сообщила, что жертвами украинской армии за прошедшую неделю стали 133 человека, в их числе — 10 детей.

