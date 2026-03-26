Собянин сообщил о ликвидации уже 40 беспилотников, летевших на Москву

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали село Зерново Суземского района Брянской области. В результате удара погибла мирная жительница. Глава региона Александр Богомаз выразил глубокие соболезнования родным погибшей. Он также добавил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.