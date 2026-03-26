В Красноярском крае ребенок провалился под лед и погиб

По данным ведомства, двое несовершеннолетних отправились кататься на велосипедах в селе Городок. Дети добрались до реки с целью побросать в воду камни и наступили на ледяную поверхность. В результате попадания в промоину один из мальчиков оказался в воде, а второму удалось самостоятельно выбраться на берег.