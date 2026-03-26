В Красноярском крае ребенок провалился под лед и погиб

В Минусинском муниципальном округе на юге Красноярского края погиб 7-летний мальчик. Ребенок провалился под лед на реке Туба, сообщает ГСУ СК по краю и Хакасии.
По данным ведомства, двое несовершеннолетних отправились кататься на велосипедах в селе Городок. Дети добрались до реки с целью побросать в воду камни и наступили на ледяную поверхность. В результате попадания в промоину один из мальчиков оказался в воде, а второму удалось самостоятельно выбраться на берег.
В настоящее время ведутся поисковые мероприятия для обнаружения тела погибшего, которые затруднены из-за сильного речного течения.
По этому факту было возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
