В Красноярском крае ребенок провалился под лед и погиб

В Минусинске возбуждено уголовное дело после гибели 7-летнего мальчика.

Источник: Аргументы и факты

В Минусинском муниципальном округе на юге Красноярского края погиб 7-летний мальчик. Ребенок провалился под лед на реке Туба, сообщает ГСУ СК по краю и Хакасии.

По данным ведомства, двое несовершеннолетних отправились кататься на велосипедах в селе Городок. Дети добрались до реки с целью побросать в воду камни и наступили на ледяную поверхность. В результате попадания в промоину один из мальчиков оказался в воде, а второму удалось самостоятельно выбраться на берег.

В настоящее время ведутся поисковые мероприятия для обнаружения тела погибшего, которые затруднены из-за сильного речного течения.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее школьницы провалились под лед на пруду в Кирове. Детей спасли прохожие.