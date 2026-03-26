Собянин сообщил о 41-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел по направлению к Москве. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Атака одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.
Таким образом, в ходе атаки ВСУ был сбит уже 41-й дрон.
В ночь с 25 на 26 марта национальные силы ПВО ликвидировали 125 беспилотников ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также других российских регионов.
25 марта член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что российским военнослужащим нужно уничтожить заводы и предприятия, которые расположены на территории стран — членов Евросоюза и производят беспилотники, а также другую технику для украинской армии. Парламентарий пояснил, что ликвидация таких объектов может облегчить наступление российских войск.