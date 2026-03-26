Мошенники начали массово использовать ботов для атак на россиян

Мошенники в России начали создавать бот-фермы для проведения массовых атак, заявил вице-президент по информбезопасности МТС-банка Илья Зуев. По его словам, злоумышленники также используют искусственный интеллект. С его помощью они «круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении банка в поисках ошибок логики».