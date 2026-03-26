Мошенники начали массово использовать ботов для атак на россиян

Мошенники в России начали создавать бот-фермы для проведения массовых атак, заявил вице-президент по информбезопасности МТС-банка Илья Зуев. По его словам, злоумышленники также используют искусственный интеллект. С его помощью они «круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении банка в поисках ошибок логики».

Источник: Philipp Katzenberger/CC0

По словам Зуева, мошенники покупают тысячи сим-карт, вставляют их в специальные боксы, и телефоны «начинают жить своей жизнью». «Заходят в банковские приложения, пытаются проводить платежи, менять лимиты. То есть полностью имитируют действия клиента», — рассказал эксперт «РИА Новости».

МВД предупреждало, что мошенники начали выстраивать сложные схемы с десятками участников. Кроме того, злоумышленники стали создавать поддельные рабочие чаты для выманивания у пользователей кодов подтверждения. Как выяснил «Ъ», в правительстве обсуждали идею запуска единого центра координации властей и бизнеса в борьбе с киберпреступниками.