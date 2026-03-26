В Чите 274 жилых дома остались без горячего водоснабжения и отопления

А ранее в Хабаровске три района остались без горячей воды и отопления из-за аварии на трубопроводе. Повреждение произошло на тепломагистрали ТМ-32 в районе ХТЭЦ-3. Подача ресурса была приостановлена в Железнодорожном, Кировском и Центральном районах. Над ликвидацией работали 25 человек и 8 единиц техники.