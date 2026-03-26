Суд рассмотрит иск Ларисы Долиной к мошенникам на 176 млн рублей в конце марта

Балашихинский суд Московской области назначил предварительное заседание по иску певицы Ларисы Долиной о взыскании 176 млн рублей ущерба по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Заседание пройдет 31 марта 2026 года в 14:10 по московскому времени. Иск подан к Анжеле Цырульниковой и другим фигурантам дела.
По материалам суда, заявлены требования о возмещении имущественного вреда по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ответчиками также указаны Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа.
Как установлено, в 2024 году Долина стала жертвой телефонных мошенников. С апреля по июнь с ней связывались неизвестные, убеждая перевести средства на якобы безопасные счета. В результате она перечислила деньги злоумышленникам и продала квартиру.
После этого певица обратилась в полицию. В ходе расследования были установлены участники схемы, включая курьера, получавшего средства.
Суд признал Цырульникову, Каменецкого, Леонтьева и Основу виновными в мошенничестве. Им назначены сроки лишения свободы от четырех до семи лет.
