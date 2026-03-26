Пропавшего пенсионера нашли замерзшим на берегу реки в Каменске‑Уральском

В Каменске‑Уральском завершились поиски 75-летнего Владимира Мурзина.

Источник: Аргументы и факты

В Каменске-Уральском прекращены поиски пенсионера Владимира Мурзина. 75-летнего мужчину, страдающего деменцией, двое суток разыскивали добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и правоохранительные органы.

Учитывая, что годом ранее пенсионер уже уходил из дома и был найден далеко, в этот раз зона поиска охватывала не только памятные для него локации, но и весь город. Первоочередное внимание уделялось обследованию парков, садов и оврагов вблизи его места жительства, с постепенным расширением территории.

Медицинские учреждения также были оповещены о пропаже дезориентированного пожилого человека. Однако никакой информации о нем не поступало, а записи с камер видеонаблюдения его не зафиксировали.

«Жена Владимира Степановича упомянула, что муж хотел посмотреть, как сходит лед на реке. Тогда в зону поиска добавили задачи на береговой линии. И тут нам повезло. Сначала одна из групп обнаружила в снежной каше отчетливые следы. Затем вторая группа нашла пропавшего», — рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».

Найденный пенсионер был сильно замерзшим, но находился в сознании. При этом он не отдавал себе отчета в своем местонахождении и не осознавал, что провел на улице двое суток. Волонтеры помогли мужчине дойти до машины скорой помощи, куда вскоре прибыл его сын. По оценкам врачей, состояние пациента было определено как удовлетворительное.