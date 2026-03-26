Четыре человека пострадали в аварии с автобусом в Марковке ЛНР

В ЛНР автобус «Москва-Стаханов» съехал с трассы и врезался в жилой дом, пострадали четыре человека, сообщает правительство региона со ссылкой на данные Минздрава.
ДТП произошло в населенном пункте Марковка, где транспортное средство выехало на территорию частного подворья.
По информации ведомства, в медицинские учреждения доставлены четыре пострадавших с ушибами различной степени тяжести.
Среди них — двое пассажиров автобуса, а также двое жителей дома, включая женщину и ребенка 2019 года рождения.
Как уточнила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, всем пострадавшим оказана помощь. Один человек госпитализирован в хирургическое отделение, еще один направлен в ЛРКБ для дополнительного обследования.
Читайте также: Популярный певец скончался по дороге в больницу после ДТП на мотоцикле.