Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали в аварии с автобусом в Марковке ЛНР

В ЛНР автобус «Москва-Стаханов» съехал с трассы и врезался в жилой дом, пострадали четыре человека, сообщает правительство региона со ссылкой на данные Минздрава.

ДТП произошло в населенном пункте Марковка, где транспортное средство выехало на территорию частного подворья.

По информации ведомства, в медицинские учреждения доставлены четыре пострадавших с ушибами различной степени тяжести.

Среди них — двое пассажиров автобуса, а также двое жителей дома, включая женщину и ребенка 2019 года рождения.

Как уточнила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, всем пострадавшим оказана помощь. Один человек госпитализирован в хирургическое отделение, еще один направлен в ЛРКБ для дополнительного обследования.

Читайте также: Популярный певец скончался по дороге в больницу после ДТП на мотоцикле.