В заваленной мусором петербургской квартире откопали мертвеца и живую женщину

На прошлой неделе в этой же квартире на улице Наставников нашли мёртвое тело женщины. После этого Хорт поручил коммунальщикам освободить помещение от хлама и провести санитарную обработку. Через три дня работники добрались до одной из комнат и обнаружили там живую соседку умершей. Её вызволили из завалов и передали бригаде скорой помощи.