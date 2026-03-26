Жителя Химок задержали за попытку поджога трансформаторной будки

В Мытищах задержали 19-летнего жителя Химок, который попытался поджечь трансформаторную подстанцию под влиянием мошенников. Об этом в четверг, 26 марта, сообщила представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, молодой человек облил объект горючей смесью и поджег его, после чего скрылся. Возгорание быстро потухло и не привело к серьезным последствиям, однако возможный ущерб мог превысить три миллиона рублей.
По словам Петровой, полицейские установили личность подозреваемого с помощью камер наблюдения и задержали его. Он рассказал, что действовал по указанию неизвестных, которые убедили его, что от его имени якобы оформлена доверенность для финансирования Вооруженных сил Украины.
В МВД добавили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает ТАСС.
23 марта силовики ликвидировали узел связи мошенников в центре столицы. Они задержали 19-летнего молодого человека, который отвечал за техническое сопровождение сети. В его отношении возбудили уголовное дело.