Shot: Школьник выстрелил из арбалета в одноклассницу в Челябинске

В школе № 32 в Челябинске девятиклассник якобы выстрелил из арбалета в одноклассницу, после чего якобы распылил перцовый баллончик и попытался сбежать из издания, выпрыгнув из окна на третьем этаже. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил Shot.
— У нападавшего сломаны ноги. Школьница ранена. Ей оказывают помощь медики, — передает Telegram-канал.
12 марта во время урока английского языка в Верхней Пышме в Свердловской области ученик пятого класса выстрелил в лоб сверстнику из пневматического оружия. Школьник рассказал, что нажал на курок «неумышленно во время игры».
6 февраля в лицее İdrak в Баку ученик 10-го класса выстрелил в преподавателя математики из охотничьего оружия. Пострадавшего учителя доставили в больницу, на момент госпитализации его состояние оценили как тяжелое.