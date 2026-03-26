Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета и сбежал через окно

В школе № 32 Челябинска ученик девятого класса выстрелил из арбалета в свою одноклассницу. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент случился прямо в учебном заведении.

Источник: Life.ru

Сразу после нападения подросток распылил перцовый баллончик и попытался скрыться, выпрыгнув из окна, расположенного на третьем этаже. В результате падения нападавший получил серьёзные травмы — у него диагностированы переломы ног.

Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в школе Щёлковского округа Московской области семиклассник напал с ножом на одноклассника. Всё произошло до начала занятий. Между подростками возник конфликт, в ходе которого один из учеников достал кухонный нож и нанёс сверстнику несколько ударов.