У экс-главы МРСК Каитова хотят забрать активы на десятки миллиардов по иску ГП

Генпрокуратура подала в суд иск к бывшему главе МРСК Северного Кавказа Магомеду Каитову. Ведомство требует изъять его имущество и передать его государству, сообщает ТАСС.

Речь идет о 81 трансформаторной подстанции и другом оборудовании в Хасавюрте. По версии прокуратуры, часть этих активов записана на другого человека — Абдул-Малика Мусаева, но фактически принадлежит Каитову.

Дело будет рассматривать Никулинский суд Москвы. Предварительное заседание назначено на 2 апреля.

Ранее суд уже взыскал с Каитова активы более чем на 14 млрд рублей. Было установлено, что в 2006—2011 годах он использовал свою должность для получения денег.

Следствие считает, что под видом работ по установке счетчиков электроэнергии из бюджета вывели почти 3 млрд рублей. Еще более 1 млрд рублей компания заплатила по фиктивным сделкам.

Общий ущерб, по оценке прокуратуры, составил более 4 млрд рублей.

Читайте также: Бизнесу дадут защиту: срок давности по приватизации хотят ограничить 10 годами.