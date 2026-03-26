В Кувейте задержали шестерых готовивших теракт членов «Хезболлы»

В Кувейте задержали пять жителей государства и одно лицо без гражданства, которые готовили по заданию «Хезболлы» покушение на руководство страны, сообщает местное МВД в X.

Источник: AP 2024

Ведомство также установило местонахождение за границей еще 14 участников террористической группы, из них пятеро — из Кувейта, два гражданина Ирана, Ливана и пятеро человек, лишенных гражданства.

«Подтверждена их связь с запрещенной террористической организацией “Хезболла”. Сеть планировала убийства видных деятелей и лидеров государства и вербовала лиц для осуществления этих операций», — говорится в сообщении.

Обвиняемые признались в шпионаже и вступлении в «Хезболлу», они были готовы выполнять задания по убийству руководителей страны и нанесении ущерба государственным интересам Кувейта. Задержанные также проходили обучение за границей у членов и лидеров террористической организации, которое включало обращение с оружием и взрывчаткой.

17 марта кувейтское МВД также сообщило о задержании 16 членов «Хезболлы», которые готовили теракт на стратегических объектах страны. У них нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и беспилотники. В тот же день министерство отчиталось о содержании еще десяти членов организации.

