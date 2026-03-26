Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученики рассказали о нападении с арбалетом на школу в Челябинске

В Челябинске подросток выстрелил в одноклассницу в школе. Ученики рассказали о нападении.

Источник: Аргументы и факты

Ученица школы № 32 в Челябинске, где утром 26 марта учащийся девятого класса открыл стрельбу, рассказала aif.ru о произошедшем.

«Нам сказали забаррикадироваться. Мы сначала думали, что это учебная тревога», — рассказала девушка.

По ее словам, вскоре им сообщили, что девятиклассник выстрелил в свою одноклассницу из пистолета.

В правительстве Челябинской области сообщили, что ученик девятого класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого он выстрелил в одноклассницу. Затем подросток выпрыгнул в окно с четвертого этажа, получив травмы.

Также очевидцы сообщают, что нападавший выстрелил девочке в лицо. Ее госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг.