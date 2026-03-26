Ученики рассказали о нападении с арбалетом на школу в Челябинске

Ученица школы № 32 в Челябинске, где утром 26 марта учащийся девятого класса открыл стрельбу, рассказала aif.ru о произошедшем.
«Нам сказали забаррикадироваться. Мы сначала думали, что это учебная тревога», — рассказала девушка.
По ее словам, вскоре им сообщили, что девятиклассник выстрелил в свою одноклассницу из пистолета.
В правительстве Челябинской области сообщили, что ученик девятого класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого он выстрелил в одноклассницу. Затем подросток выпрыгнул в окно с четвертого этажа, получив травмы.
Также очевидцы сообщают, что нападавший выстрелил девочке в лицо. Ее госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг.