СК возбудил три дела после нападения ученика на сверстницу в челябинской школе

Следственным комитетом России возбуждены три уголовных дела по факту нападения школьника на сверстницу в одной из челябинских школ. Об этом сообщает «Комсомольска правда — Челябинск».
В правоохранительном ведомстве журналистам рассказали, что дела возбуждены по статьям: покушение на убийство двух и более лиц, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следователи также отметили, что, пытаясь скрыться, нападавший сам получил травмы. Сейчас подросток и девочка в больнице. Жизни пострадавщей ничего не угрожает.
Напомним, утром 26 март в Челябинске школьник напал на одноклассницу с сигнальным пистолетом, после чего выпал из окна. Инцидент произошел утром 26 марта в школе № 32 Ленинского района.