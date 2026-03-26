СК возбудил три дела после нападения ученика на сверстницу в челябинской школе

В Челябинске расследуют ЧП в одной из городских школ.

Следственным комитетом России возбуждены три уголовных дела по факту нападения школьника на сверстницу в одной из челябинских школ. Об этом сообщает «Комсомольска правда — Челябинск».

В правоохранительном ведомстве журналистам рассказали, что дела возбуждены по статьям: покушение на убийство двух и более лиц, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи также отметили, что, пытаясь скрыться, нападавший сам получил травмы. Сейчас подросток и девочка в больнице. Жизни пострадавщей ничего не угрожает.

Напомним, утром 26 март в Челябинске школьник напал на одноклассницу с сигнальным пистолетом, после чего выпал из окна. Инцидент произошел утром 26 марта в школе № 32 Ленинского района.