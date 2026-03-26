Занятия приостановили в челябинской школе после ЧП со стрельбой

В одной из школ Челябинска занятия временно отменили после нападения ученика на сверстницу. Об этом стало известно в четверг, 26 марта.
Директор учебного заведения заявила, что ситуация уже стабилизировалась. По ее словам, персонал действовал согласно инструкции во время инцидента.
Она добавила, что с завтрашнего дня уроки будут проводиться по обычному расписанию, без изменений, передает Telegram-канал «78.ru».
В региональном правительстве уточнили, что девятиклассник принес в школу арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет.
По факту стрельбы в школе в Челябинске сотрудники Следственного отдела Следственного комитета России по Челябинской области возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг.