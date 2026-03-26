Появилось видео первых секунд после нападения школьника с арбалетом в Челябинске

Ранее сообщалось, что в Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета, затем распылил перцовый баллончик и попытался сбежать через окно, но при падении сломал ноги. Известно, что при нём также был сигнальный пистолет. Ученики отмечают, что охрана никогда не осматривала тех, кто проходит через металлодетектор.