СК устанавливает обстоятельства инцидента в Челябинске

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства нападения на школьницу в Челябинске, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

В четверг правительство региона сообщило, что девятиклассник принес в школу Челябинска арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого выстрелил в одноклассницу. Как сообщило региональное СУ СК, девочка была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

«На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По поручению губернатора в школе работает комиссия министерства образования региона», — сказали в пресс-службе.