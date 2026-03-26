СК устанавливает обстоятельства инцидента в Челябинске

В четверг правительство региона сообщило, что девятиклассник принес в школу Челябинска арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого выстрелил в одноклассницу. Как сообщило региональное СУ СК, девочка была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.