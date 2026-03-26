Пострадавших в челябинской школе детей доставили в больницу

СК после инцидента в школе завел три уголовных дела по статьям УК России: «Покушение на убийство двух и более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, 15-летний ученик выстрелил из предмета, схожего с ракетницей, в область лица сверстницы.