Пострадавших в челябинской школе детей доставили в больницу

После инцидента в челябинской школе, в ходе которого ученик выстрелил в одноклассницу из предмета, схожего с ракетницей, и попытался покинуть учреждение, пострадавшие были доставлены в Челябинскую областную детскую клиническую больницу (ЧОДКБ), рассказали РБК в минздраве региона.

Источник: РИА "Новости"

«На месте работали две бригады СМП [скорой медицинской помощи]. Пострадавшие дети были доставлены в ЧОДКБ и осмотрены специалистами. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением, их здоровью ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел утром 26 марта в Челябинске. Ученик девятого класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого выстрелил в одноклассницу. Он попытался покинуть учреждение и получил травму.

СК после инцидента в школе завел три уголовных дела по статьям УК России: «Покушение на убийство двух и более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, 15-летний ученик выстрелил из предмета, схожего с ракетницей, в область лица сверстницы.