Пострадавших в челябинской школе детей доставили в больницу

«На месте работали две бригады СМП [скорой медицинской помощи]. Пострадавшие дети были доставлены в ЧОДКБ и осмотрены специалистами. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением, их здоровью ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел утром 26 марта в Челябинске. Ученик девятого класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого выстрелил в одноклассницу. Он попытался покинуть учреждение и получил травму.
СК после инцидента в школе завел три уголовных дела по статьям УК России: «Покушение на убийство двух и более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, 15-летний ученик выстрелил из предмета, схожего с ракетницей, в область лица сверстницы.