Трех жителей Ингушетии задержали за создание украинского узла связи

Силовики задержали трех жителей Ингушетии за создание узла связи для украинского мошеннического кол-центра. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Силовики задержали трех жителей Ингушетии за создание узла связи для украинского мошеннического кол-центра. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

По словам представителей ведомства, граждане организовали в регионе работу оборудования для пропуска трафика — так называемых sim-боксов. Они с помощью этих устройств обеспечивали техническую поддержку мошенникам, которые совершали звонки россиянам от лица представителей различных структур.

Так, в результате этих действий пострадавшие в общей сложности лишились свыше 1,3 миллиона рублей. Одного из фигурантов задержали с поличным в пункте выдачи заказов при получении посылки, внутри которой находились два sim-бокса.

Оперативники при последующих обысках по местам проживания подозреваемых обнаружили и изъяли около 150 sim-карт, специализированные терминалы, роутер и компьютерную технику. Кроме того, в мессенджерах задержанных была найдена переписка с кураторами, подтверждающая их сотрудничество с зарубежными мошенническими группами.

— Следователем МВД России по Республике Ингушетия в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной сети), — передает ТАСС.

Ранее в Уссурийске сотрудники полиции и ФСБ задержали двух мужчин и женщину, подозреваемых в вымогательстве денег у матерей и жен военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.