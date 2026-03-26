Пострадавших после ЧП в челябинской школе госпитализировали

Администрация школы пока не дала комментариев по факту случившегося.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшие в челябинской школе госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

«В настоящее время пострадавшие госпитализированы в детскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении от властей Челябинска.

Напомним, в четверг в Челябинске девятиклассник принёс в школу арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, выстрелил в одноклассницу и выпрыгнул из окна. Об этом рассказало издание «КП-Челябинск». В самой школе, где случилось происшествие, пока комментарии не дали. Директор учебного заведения общается с полицейскими и родителями пострадавших.

Ранее KP.RU сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в челябинской школе.