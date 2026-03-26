Директор школы в Челябинске: во время ЧП действовали согласно алгоритмам

Директор школы в Челябинске рассказала, что ситуацию с нападением удалось быстро взять под контроль.

Источник: Аргументы и факты

Директор школы в Челябинске, где произошло нападение с оружием, прокомментировала ситуацию.

По ее словам, ЧП удалось локализовать, так как действовали согласно алгоритмам. В настоящее время пострадавшим оказывается помощь, при необходимости ученикам и их родителям также оказывается психологическая поддержка. Завтра в школе пройдет обычный учебный день согласно расписанию, добавила директор.

Напомним, утром в четверг стало известно, что ученик 9-го класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет, после чего произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу. Затем подросток выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа, получив травмы.