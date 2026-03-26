Появились первые кадры из класса в школе Челябинска, где произошла стрельба

СК РФ показал видеозапись с места происшествия в одной из школ Челябинска, где ученик открыл стрельбу.

Управление Следственного комитета России по Челябинской области опубликовало видеозапись с места происшествия в одной из школ Челябинска, в которой ученик открыл стрельбу из сигнального пистолета.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники правоохранительных органов проходят в здание. Они осматривают место инцидента и проводят необходимые следственные действия.

Ранее в СК России возбудили уголовные дела по статьям УК РФ о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, утром 26 марта девятиклассник принёс в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Он выстрелил в одноклассницу. Школьник также получил травмы, выпав из окна учебного заведения. Пострадавшие доставлены в больницу.