Появились первые кадры из класса в школе Челябинска, где произошла стрельба

Управление Следственного комитета России по Челябинской области опубликовало видеозапись с места происшествия в одной из школ Челябинска, в которой ученик открыл стрельбу из сигнального пистолета.
На кадрах можно увидеть, как сотрудники правоохранительных органов проходят в здание. Они осматривают место инцидента и проводят необходимые следственные действия.
Ранее в СК России возбудили уголовные дела по статьям УК РФ о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, утром 26 марта девятиклассник принёс в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Он выстрелил в одноклассницу. Школьник также получил травмы, выпав из окна учебного заведения. Пострадавшие доставлены в больницу.