Силовики задержали троих мужчин, избивших журналиста в Подольске

Правоохранители задержали троих мужчин, которые подозреваются в избиении журналиста «Известий» Алексея Полторанина в Подольске. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.
— По подозрению в избиении журналиста следователем следственного отдела по г. Подольск ГСУ СК России по Московской области задержаны трое мужчин 1988,1984 и 1995 годов рождения, — рассказали в канале ведомства в соцсети MAX.
Нападение на журналиста произошло 25 марта. Тогда корреспондент «Известий» приехал в Подольск, чтобы снять сюжет о незаконной продаже автомобильных номеров. Его деятельность не понравилась подозреваемым, и они избили мужчину. Затем его силком увезли на станцию «Подольская», где потребовали написать заявление об отсутствии претензий.
По факту произошедшего следователи завели уголовное дело. В скором времени фигурантам предъявят обвинение.