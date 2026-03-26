ФСБ пресекла в Ингушетии деятельность мошенников, использовавших SIM-боксы

ФСБ задержала в Ингушетии мошенников, работавших вместе с украинскими колл-центрами.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ задержала троих жителей Ингушетии, которые с помощью SIM-боксов обманули россиян на сумму не менее 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет гражданах 1996, 1999 и 2009 годов рождения, которые действовали в сговоре с украинскими колл-центрами. Один из преступников был задержан при получении SIM-боксов. При обысках у него нашли 146 SIM-карт, специальное оборудование, а также переписку с украинскими кураторами.

По факту преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ перехватили информацию о проведении в Москве и Подмосковье серии терактов. Диверсионно-террористические атаки планировались на объекты особой важности, представителей власти, военнослужащих МО и сотрудников правоохранительных органов с помощью ударных дронов российского производства.

Кроме того, российские силовики перешли на усиленный режим службы. В Москве и Подмосковье работают мобильные оперативные группы.