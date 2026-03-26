ФСБ пресекла в Ингушетии деятельность мошенников, использовавших SIM-боксы

ФСБ задержала троих жителей Ингушетии, которые с помощью SIM-боксов обманули россиян на сумму не менее 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет гражданах 1996, 1999 и 2009 годов рождения, которые действовали в сговоре с украинскими колл-центрами. Один из преступников был задержан при получении SIM-боксов. При обысках у него нашли 146 SIM-карт, специальное оборудование, а также переписку с украинскими кураторами.
По факту преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.
