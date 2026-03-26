Появилось видео из школы в Челябинске, на которую напал 15-летний подросток

Появилось видео из школы в Челябинске, на которую утром 26 марта напал 15-летний подросток. Видео опубликовали в региональном СК.
На кадрах видео сотрудники Следственного комитета осматривают школу, в которой произошло нападение. Следователи и криминалисты изучают место происшествия.
Напомним, что подросток утром напал на школу. Он выстрелил из предмета, похожего на ракетницу, в сторону сверстницы, после этого попытался скрыться, получив травмы. Девочка также пострадала. Оба доставлены в больницу.
Возбуждены уголовные дела по трем статьям.
Ранее сообщалось о том, что напавший на школу подросток увлекался шахматами и каратэ.