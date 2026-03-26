Обвиняемого в вымогательстве у семей участников СВО заключили под стражу

Уссурийский районный суд Приморского края арестовал одного из обвиняемых по делу о вымогательстве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. При принятии решения учтены обстоятельства дела, тяжесть обвинения и данные о личности фигуранта.
Ранее полиция сообщала о задержании двух мужчин и женщины, подозреваемых в вымогательстве денег у матерей и жен погибших участников СВО.
По версии следствия, с 2025 года группа лиц требовала у потерпевших деньги. Общий ущерб оценивается не менее чем в 3 млн рублей.
В числе задержанных — ранее судимый 44-летний мужчина. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.
Обвиняемый просил суд избрать более мягкую меру пресечения, однако суд отклонил это ходатайство.
