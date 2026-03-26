СМИ: Задержан министр энергетики Ставропольского края Иван Ковалев

Глава Министерства энергетики Ставропольского края Иван Ковалев якобы был задержан в ночь на 25 марта по подозрению в превышении должностных полномочий. Он занимал эту должности с 2021 года. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.
— Возбуждено уголовное дело, — говорится в публикации.
Подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.
Недавно главу Министерства здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве. У чиновника нашли недвижимость на один миллиард рублей.
Еще в январе у него в кабинете проходили обыски после ареста экс-замгубернатора Кубани Анны Миньковой, отвечавшей за здравоохранение в регионе. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.