СМИ: Задержан министр энергетики Ставропольского края Иван Ковалев

Глава Министерства энергетики Ставропольского края Иван Ковалев якобы был задержан в ночь на 25 марта по подозрению в превышении должностных полномочий. Он занимал эту должности с 2021 года. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

— Возбуждено уголовное дело, — говорится в публикации.

Подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.

Недавно главу Министерства здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве. У чиновника нашли недвижимость на один миллиард рублей.

Еще в январе у него в кабинете проходили обыски после ареста экс-замгубернатора Кубани Анны Миньковой, отвечавшей за здравоохранение в регионе. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.